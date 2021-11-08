Зеленский и Дуда вновь заявили об опасности «Северного потока — 2»
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Об этом сообщил офис Зеленского.
«Собеседники единодушно оценили «Северный поток — 2» прежде всего как угрозу безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту», — говорится в пресс-релизе.
8 ноября в «Газпроме» заявили, что строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод уже готов к запуску.
Президент России Владимир Путин рассказал об экологичности газопровода «Северный поток — 2» и газотранспортной системы Украины.