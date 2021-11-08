Зеленский и Дуда вновь заявили об опасности «Северного потока — 2»

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на польской границе, а также особое внимание уделили «Северному потоку — 2» и усилиям по противодействию его запуску.

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