Зеленский и Дуда вновь заявили об опасности «Северного потока — 2»

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Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на польской границе, а также особое внимание уделили «Северному потоку — 2» и усилиям по противодействию его запуску.
Зеленский и Дуда вновь заявили об опасности «Северного потока — 2»
  • © president.gov.ua

Об этом сообщил офис Зеленского.

«Собеседники единодушно оценили «Северный поток — 2» прежде всего как угрозу безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту», — говорится в пресс-релизе.

8 ноября в «Газпроме» заявили, что строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод уже готов к запуску.

Президент России Владимир Путин рассказал об экологичности газопровода «Северный поток — 2» и газотранспортной системы Украины.

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