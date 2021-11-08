В МИД Австрии прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Польши

В МИД Австрии заявили об обеспокоенности ситуацией с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе.

«Мы обеспокоены недавним увеличением числа попыток незаконного пересечения границы. Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, которые граничат с Белоруссией», — цитирует ведомство РИА Новости.

По мнению австрийской стороны, ситуацию с мигрантами использует Белоруссия.

«Австрия выступает за единую и чёткую позицию ЕС против такого подхода», — добавили в МИД.

Ранее покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в провоцировании миграционного кризиса.