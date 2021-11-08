Спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву 15 ноября

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Новый спецпредставитель Соединённых Штатов по Афганистану Томас Уэст намерен посетить Москву 15 ноября.
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву 15 ноября
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.

«Он будет здесь 15-го», — рассказал дипломат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона намерена следить, как радикальное движение «Талибан»* будет исполнять свои обещания в Афганистане.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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