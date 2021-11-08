Спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву 15 ноября
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.
«Он будет здесь 15-го», — рассказал дипломат.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона намерена следить, как радикальное движение «Талибан»* будет исполнять свои обещания в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.