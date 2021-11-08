Спецпредставитель США по Афганистану посетит Москву 15 ноября

Новый спецпредставитель Соединённых Штатов по Афганистану Томас Уэст намерен посетить Москву 15 ноября.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова.

«Он будет здесь 15-го», — рассказал дипломат.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона намерена следить, как радикальное движение «Талибан»* будет исполнять свои обещания в Афганистане.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.