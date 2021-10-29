Небензя заявил о намерении России следить за выполнением обещаний талибов в Афганистане

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона намерена следить, как радикальное движение «Талибан»* будет исполнять свои обещания в Афганистане.
Небензя заявил о намерении России следить за выполнением обещаний талибов в Афганистане
  • Reuters

Он отметил, что первостепенная задача на сегодня в Афганистане — стабилизировать страну.

«Мы хотим стабильности в Афганистане. Мы хотим посмотреть, как де-факто власти будут исполнять свои обещания, которые они озвучили. К этому относятся вещи, которые беспокоят и нас: права человека, права женщин и девочек», — приводит слова Небензи РИА Новости.

Ранее глава второго департамента МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов в интервью RT Arabic прокомментировал возможность признания Россией пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить