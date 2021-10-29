Небензя заявил о намерении России следить за выполнением обещаний талибов в Афганистане

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона намерена следить, как радикальное движение «Талибан»* будет исполнять свои обещания в Афганистане.

Он отметил, что первостепенная задача на сегодня в Афганистане — стабилизировать страну.

«Мы хотим стабильности в Афганистане. Мы хотим посмотреть, как де-факто власти будут исполнять свои обещания, которые они озвучили. К этому относятся вещи, которые беспокоят и нас: права человека, права женщин и девочек», — приводит слова Небензи РИА Новости.

Ранее глава второго департамента МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов в интервью RT Arabic прокомментировал возможность признания Россией пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.