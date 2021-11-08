Польские пограничники начали применять слезоточивый газ против мигрантов

Польские пограничники начали применять слезоточивый газ против нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Польши.

Отмечается, что военные опубликовали видеозапись, как группа мигрантов пытается преодолеть проволочные заграждения, перерезая их кусачками, а в ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.

Ранее покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в провоцировании миграционного кризиса.