Польские пограничники начали применять слезоточивый газ против мигрантов
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Польши.
Отмечается, что военные опубликовали видеозапись, как группа мигрантов пытается преодолеть проволочные заграждения, перерезая их кусачками, а в ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.
Ранее покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.
8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.
В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в провоцировании миграционного кризиса.