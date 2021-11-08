Польские пограничники начали применять слезоточивый газ против мигрантов

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Польские пограничники начали применять слезоточивый газ против нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу.
Польские пограничники начали применять слезоточивый газ против мигрантов
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Польши.

Отмечается, что военные опубликовали видеозапись, как группа мигрантов пытается преодолеть проволочные заграждения, перерезая их кусачками, а в ответ польские силовики распыляют слезоточивый газ.

Ранее покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в провоцировании миграционного кризиса.

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