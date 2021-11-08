Фальков и министр высшего образования Кубы обсудили научное сотрудничество

В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что «Россия и Куба заключат межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования».

На сайте ведомства говорится, что «об этом шла речь на встрече министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и министра высшего образования Республики Куба Хосе Сабордио Лоиди».

Отмечается, что стороны «также обсудили научное сотрудничество двух стран, обучение кубинских студентов в России, подготовку кадров высшей квалификации для экономики Кубы и изучение русского языка в республике».

В июне сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.