Фальков и министр высшего образования Кубы обсудили научное сотрудничество

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В Министерстве науки и высшего образования сообщили, что «Россия и Куба заключат межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования».
Фальков и министр высшего образования Кубы обсудили научное сотрудничество
  • Reuters

На сайте ведомства говорится, что «об этом шла речь на встрече министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и министра высшего образования Республики Куба Хосе Сабордио Лоиди».

Отмечается, что стороны «также обсудили научное сотрудничество двух стран, обучение кубинских студентов в России, подготовку кадров высшей квалификации для экономики Кубы и изучение русского языка в республике».

В июне сообщалось, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. 

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