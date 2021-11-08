Замглавы МИД России Богданов провёл переговоры с главой МИД Ирака
- РИА Новости
«В ходе беседы Ф. Хусейн поделился информацией о совершённом покушении на премьер-министра Ирака Мустафу Каземи путём ударов с БПЛА по его резиденции, расположенной в «зелёной зоне» Багдада», — сообщили в российском МИД.
Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов повестки двух стран.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на резиденцию иракского премьера было совершено нападение с заминированного беспилотника. Мустафа аль-Каземи заявил, что не пострадал в результате атаки.
В МИД России осудили покушение и призвали все политические силы страны к сдержанности.