Рябков прокомментировал принципы США по применению ядерного оружия

У России пока нет оснований полагать, что в США перейдут к принципу неприменения ядерного оружия первыми, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Пока у нас нет никакой информации, свидетельствующей о том, что движение пошло, и пошло именно в данном направлении. Скорее наоборот», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам российского дипломата, в Москве видели сообщение о диалоге США и Европы, в рамках которого европейские страны — члены НАТО настаивали на действующих параметрах «американского ядерного зонтика».

«Мы считаем, что под незыблемостью понимается и отсутствие каких-то изменений в доктрине», — пояснил Рябков.

Он добавил, что при администрации Дональда Трампа намёков на это не было.

«Все те сигналы, которые мы услышали и которые аккумулируем, в том числе изучая ситуацию и анализируя то, над чем нам предстоит работать, скорее свидетельствует об обратном — о понижении американцами порога применения их ядерного оружия», — заключил дипломат.

Ранее Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена рассмотрит условия, при которых Вашингтон может взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первым.