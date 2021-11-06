Politico: США рассмотрят возможность неприменения ядерного оружия первыми
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Отмечается, что помощники Байдена также изучат возможность объявить о том, что «единственной целью» ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ.
При этом уточняется, что Пентагон выступает против этих возможностей в связи с предполагаемым «наращиванием вооружений Россией и Китаем».
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что союзники Соединённых Штатов, включая Великобританию, Францию, Германию, Австралию и Японию, призвали президента США Джо Байдена не менять действующую ядерную политику Вашингтона.
Действующая политика США подразумевает возможность применения превентивного ядерного удара.