Politico: США рассмотрят возможность неприменения ядерного оружия первыми

Команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена рассмотрит условия, при которых Вашингтон может взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первым.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что помощники Байдена также изучат возможность объявить о том, что «единственной целью» ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ.

При этом уточняется, что Пентагон выступает против этих возможностей в связи с предполагаемым «наращиванием вооружений Россией и Китаем».

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что союзники Соединённых Штатов, включая Великобританию, Францию, Германию, Австралию и Японию, призвали президента США Джо Байдена не менять действующую ядерную политику Вашингтона.

Действующая политика США подразумевает возможность применения превентивного ядерного удара.