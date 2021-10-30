FT: союзники призвали США сохранить возможность превентивного ядерного удара

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Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что союзники Соединённых Штатов, включая Великобританию, Францию, Германию, Австралию и Японию, призвали президента США Джо Байдена не менять действующую ядерную политику Вашингтона.

Действующая политика США подразумевает возможность применения превентивного ядерного удара.

Как пишет издание, изменение ядерной политики США «может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай».

«Это будет огромным подарком для Китая и России», — рассказал изданию европейский чиновник на условиях анонимности.

Отмечается, что Вашингтон разослал своим союзникам анкету с вопросами об их отношении к изменениям в американской ядерной политике. Уточняется, что большинство союзников отреагировали на возможные изменения негативно.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал обязательное условие для обсуждения темы нестратегического ядерного оружия (НСЯО) между Москвой и Вашингтоном.

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