Посол России назвал условие для обсуждения темы нестратегического ядерного оружия с США

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал обязательное условие для обсуждения темы нестратегического ядерного оружия (НСЯО) между Москвой и Вашингтоном.

Заявление Антонова приводит пресс-служба российского посольства в своём Facebook.

Он отметил, что Россия занимает последовательную позицию по данному вопросу.

«Обязательное предварительное условие для обсуждения НСЯО — вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию», — сказал посол.

Также Антонов заявил о необходимости ликвидации инфраструктуры по хранению и обслуживанию таких вооружений и прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках Североатлантического альянса.

Кроме того, российский посол сообщил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, а также носит профессиональный характер.