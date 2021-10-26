Посол России назвал условие для обсуждения темы нестратегического ядерного оружия с США
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Заявление Антонова приводит пресс-служба российского посольства в своём Facebook.
Он отметил, что Россия занимает последовательную позицию по данному вопросу.
«Обязательное предварительное условие для обсуждения НСЯО — вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию», — сказал посол.
Также Антонов заявил о необходимости ликвидации инфраструктуры по хранению и обслуживанию таких вооружений и прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках Североатлантического альянса.
Кроме того, российский посол сообщил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, а также носит профессиональный характер.