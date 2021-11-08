Проекты RT вошли в шорт-лист премии Clio Entertainment в 15 номинациях

Короткая ссылка
Проекты RT вошли в шорт-лист международной премии в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции Clio Entertainment в 15 номинациях.
Проекты RT вошли в шорт-лист премии Clio Entertainment в 15 номинациях
  • © RT

Соцмедиапроект RT «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, вошёл в шорт-лист в четырёх категориях. 

VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), номинирован в пяти категориях.

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» представлена в шорт-листе в четырёх категориях.

Проект #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: TwitterInstagramFacebook«ВКонтакте» и YouTube, получил две номинации.

Среди конкурентов — Netflix, HBO, BBC Studios, National Geographic, Disney и другие медиакомпании.

Clio Entertainment — одна из самых престижных премий в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции, которая вручается с 1971 года.

В жюри премии входят представители Netflix, Amazon Studios, HBO и других крупнейших производителей контента.

RT Creative Lab — студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде: #1917LIVE#Romanovs100#СтраницыПобедыУроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены 229 международными и российскими наградами. В 2020 и 2021 годах RT Creative Lab вошла в топ-10 лучших мировых инхаус-агентств по версии американской организации The One Club for Creativity.

В октябре проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и дипфейк-промо телеканала к президентским выборам в США завоевали шесть золотых наград престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals. Всего телеканал получил десять наград.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить