Проекты RT вошли в шорт-лист премии Clio Entertainment в 15 номинациях

Проекты RT вошли в шорт-лист международной премии в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции Clio Entertainment в 15 номинациях.

Соцмедиапроект RT «Бесконечное письмо», созданный совместно со студентами Школы дизайна РАНХиГС и художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым, вошёл в шорт-лист в четырёх категориях.

VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), номинирован в пяти категориях.

Видеосерия «Война: Детские рисунки в VR-анимации» представлена в шорт-листе в четырёх категориях.

Проект #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube, получил две номинации.

Среди конкурентов — Netflix, HBO, BBC Studios, National Geographic, Disney и другие медиакомпании.

Clio Entertainment — одна из самых престижных премий в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции, которая вручается с 1971 года.

В жюри премии входят представители Netflix, Amazon Studios, HBO и других крупнейших производителей контента.

RT Creative Lab — студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде: #1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, Уроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены 229 международными и российскими наградами. В 2020 и 2021 годах RT Creative Lab вошла в топ-10 лучших мировых инхаус-агентств по версии американской организации The One Club for Creativity.

В октябре проекты RT к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и дипфейк-промо телеканала к президентским выборам в США завоевали шесть золотых наград престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals. Всего телеканал получил десять наград.