В Огайо в результате перестрелки в таверне погиб один человек

Один человек скончался в результате перестрелки на стоянке одной из таверн в американском штате Огайо. Об этом сообщает телеканал 19News со ссылкой на данные полиции.

Инцидент случился в таверне ABC Tavern города Кливленд. Отмечается, что предполагаемого убийцу поместили под стражу. Ранее в американском городе Ричмонд-Хайтс (штат Огайо) в результате стрельбы на автомобильной парковке погиб один человек.