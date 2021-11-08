В Огайо в результате перестрелки в таверне погиб один человек
Один человек скончался в результате перестрелки на стоянке одной из таверн в американском штате Огайо. Об этом сообщает телеканал 19News со ссылкой на данные полиции.
Инцидент случился в таверне ABC Tavern города Кливленд.
Отмечается, что предполагаемого убийцу поместили под стражу.
Ранее в американском городе Ричмонд-Хайтс (штат Огайо) в результате стрельбы на автомобильной парковке погиб один человек.
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