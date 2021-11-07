В результате стрельбы на автопарковке в Огайо скончался один человек

В американском городе Ричмонд-Хайтс (штат Огайо) в результате стрельбы на автомобильной парковке погиб один человек. Об этом информирует городской департамент полиции.

Соответствующая информация была обнародована на странице городской полиции в Facebook.

Уточняется, что сотрудники правопорядка отреагировали на сообщение о произведённых выстрелах на парковке в одном из районов города и обнаружили там раненого 23-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали, но в больнице он скончался от полученных травм.

Ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке в результате перестрелки скончались два человека, ещё четверо получили ранения.