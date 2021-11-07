Американский военный назвал способ «сдерживания» России в Чёрном море

Офицер ВМС США Брайан Харрингтон заявил, что проведение военных учений в обход конвенции Монтрё поможет «сдерживать доминирование» России в Чёрном море.

В статье для издания The Hill он утверждает, что российские ракеты «Калибр» и ракетный комплекс «Бастион» обеспечивают Москве «внушительную ударную мощь».

Харрингтон отметил, что в соответствии с конвенцией Монтрё страны должны соблюдать правила по тоннажу при нахождении в Чёрном море.

«Однако группа схожих по взглядам стран может создать существенную мощь, чтобы обойти эти ограничения», — добавил военный.

Харрингтон предложил проводить военные учения с применением новейших вооружений и оперативной совместимости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные следят за кораблями Соединённых Штатов в Чёрном море и будут препятствовать возможным провокациям с их стороны.