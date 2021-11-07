Володин заявил о важности парламентского взаимодействия России и Белоруссии

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Парламентарии России и Белоруссии должны проделать большую работу в рамках реализации договорённостей лидеров двух стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил о важности парламентского взаимодействия России и Белоруссии
  • РИА Новости

«В рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что для реализации договорённостей потребуются «десятки законодательных решений». От них, по словам спикера Госдумы, будет зависеть эффективность интеграционных процессов между странами.

«На ближайшем заседании Парламентского собрания необходимо... выработать дорожную карту участия депутатов в реализации интеграционных процессов», — добавил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.

Лидеры двух государств также утвердили Военную доктрину Союзного государства.

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