В Мексике в результате крупного ДТП погибли 15 человек

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Как минимум 15 человек погибли в ДТП на трассе, соединяющей Мехико с городом Пуэбла. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на данные пожарных.

«По меньшей мере 15 человек погибли и ещё пятеро получили ранения», — пишет агентство со ссылкой на сообщение заместителя начальника пожарной охраны Адриан Диас Чавес.

Причиной аварии послужил транспортный грузовик, который врезался как минимум в девять автомобилей у пункта взимания платы на шоссе в центре Мексики, после чего произошло возгорание.

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза.

В августе в Перуанских Андах автобус упал в пропасть глубиной около 200 м, по меньшей мере 15 человек погибли.

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