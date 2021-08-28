Infobae: 15 человек погибли после падения автобуса в пропасть в Перу
Об этом сообщает Infobae.
Автобус перевозил рабочих медного рудника Лас Бамбас на юге Перу — авария произошла в провинции Котабамбас.
Водитель и ещё 14 человек скончались от полученных травм, трое пассажиров получили ранения.
В Сальвадоре в 2020 году при падении автобуса в ущелье погибли 11 человек. Авария произошла в 55 км от города Сан-Сальвадор на дороге, которая считается опасной из-за многочисленных изгибов дорожного полотна и пропастей.