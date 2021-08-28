Infobae: 15 человек погибли после падения автобуса в пропасть в Перу

В Перуанских Андах автобус упал в пропасть глубиной около 200 метров, по меньшей мере 15 человек погибли.

Об этом сообщает Infobae.

Автобус перевозил рабочих медного рудника Лас Бамбас на юге Перу — авария произошла в провинции Котабамбас.

Водитель и ещё 14 человек скончались от полученных травм, трое пассажиров получили ранения.

В Сальвадоре в 2020 году при падении автобуса в ущелье погибли 11 человек. Авария произошла в 55 км от города Сан-Сальвадор на дороге, которая считается опасной из-за многочисленных изгибов дорожного полотна и пропастей.