Infobae: 15 человек погибли после падения автобуса в пропасть в Перу

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В Перуанских Андах автобус упал в пропасть глубиной около 200 метров, по меньшей мере 15 человек погибли.

Об этом сообщает Infobae.

Автобус перевозил рабочих медного рудника Лас Бамбас на юге Перу — авария произошла в провинции Котабамбас. 

Водитель и ещё 14 человек скончались от полученных травм, трое пассажиров получили ранения.

В Сальвадоре в 2020 году при падении автобуса в ущелье погибли 11 человек. Авария произошла в 55 км от города Сан-Сальвадор на дороге, которая считается опасной из-за многочисленных изгибов дорожного полотна и пропастей. 

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