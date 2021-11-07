В Италии прошли протесты против коронавирусных ограничений

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В итальянском Триесте противники внедрения электронных COVID-сертификатов совершили масштабные акции протеста. Об этом сообщает телеканал Tgcom24.

Отмечается, что в митинге приняли участие порядка 8 тыс. человек. Они пытались прорваться на главную площадь Триеста — Площадь единства Италии, доступ на которую не был согласован с властями города.

Участники митинга скандировали «Свобода! Свобода!» и «No green pass!» (электронные COVID-сертификаты. — RT).

В ходе разгона демонстрантов сотрудники правопорядка применили резиновые дубинки.

В ходе акции протеста были задержаны несколько человек.

Ранее в Риме сотрудники полиции задержали 12 человек, вышедших на митинг против коронавирусных ограничений.

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