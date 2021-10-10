В Риме полиция задержала 12 протестующих против коронавирусных ограничений

В Риме сотрудники полиции задержали 12 человек, вышедших на митинг против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные полиции.

«Полиция задержала 12 человек», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Риме полиция применила водомёты для разгона протестующих против санитарных мер по борьбе с COVID-19.