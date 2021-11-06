Кудрин высказался о ситуации в мировой экономике

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС прокомментировал ситуацию в мировой экономике.

По его словам, «по разным оценкам, потери мировой экономики от пандемии составляют от $4 трлн до $10 трлн, а значительная часть этих потерь придётся именно на бюджеты регионов и муниципалитетов».

«Однако ущерб от пандемии не исчерпывается только финансовыми потерями. Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях — выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными», — цитирует РИА Новости Кудрина.

Ранее президент России Владимир Путин на G20 заявил, что серьёзные бюджетные дефициты в развитых экономиках создают риск высокой глобальной инфляции, которую нельзя допустить.