В генконсульстве сообщили, что на Пхукет прибыл первый за 19 месяцев рейс из Москвы

Из Москвы на Пхукет прибыл первый за 19 месяцев пассажирский авиарейс компании «Аэрофлот». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Пхукете Владимира Соснова.

«Это первый подобный рейс спустя 19 месяцев после перерыва из-за пандемии коронавируса», — сообщил дипломат.

Он рассказал, что «на борту, который по традиции встречали водяной аркой, находились 275 пассажиров».

Соснов добавил, что «со следующей недели «Аэрофлот» дважды в неделю будет выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Москва — Пхукет».

В октябре доктор Апхисамай Сирангсан, заместитель официального представителя таиландского правительственного центра по контролю и борьбе с COVID, огласила список из 17 территорий, которые с 1 ноября станут доступны для иностранных туристов, в том числе из России.