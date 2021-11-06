В генконсульстве сообщили, что на Пхукет прибыл первый за 19 месяцев рейс из Москвы

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Из Москвы на Пхукет прибыл первый за 19 месяцев пассажирский авиарейс компании «Аэрофлот». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Пхукете Владимира Соснова.
В генконсульстве сообщили, что на Пхукет прибыл первый за 19 месяцев рейс из Москвы
  • РИА Новости

«Это первый подобный рейс спустя 19 месяцев после перерыва из-за пандемии коронавируса», — сообщил дипломат.

Он рассказал, что «на борту, который по традиции встречали водяной аркой, находились 275 пассажиров».

Соснов добавил, что «со следующей недели «Аэрофлот» дважды в неделю будет выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Москва — Пхукет».

В октябре доктор Апхисамай Сирангсан, заместитель официального представителя таиландского правительственного центра по контролю и борьбе с COVID, огласила список из 17 территорий, которые с 1 ноября станут доступны для иностранных туристов, в том числе из России.

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