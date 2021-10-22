В Таиланде сообщили об открытии 17 территорий для туристов в ноябре

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Доктор Апхисамай Сирангсан, заместитель официального представителя таиландского правительственного Центра по контролю и борьбе с COVID, огласила список из 17 территорий, которые с 1 ноября станут доступны для иностранных туристов, в том числе из России.
В Таиланде сообщили об открытии 17 территорий для туристов в ноябре
  • Reuters

В список вошли Бангкок и ряд туристических зон, которые находятся в 16 провинциях Таиланда: Паттайя, Бангламунг, На Чомтиен, Бангсаре, Сирача, Саттахип, остров Сичанг в провинции Чонбури, Хуахин и Нонгкхе в провинции Прачуап Кирикхан, Ча-Ам в провинции Пхетчабури, остров Самет в провинции Районг, остров Пхаям в провинции Ранонг, остров Чанг в провинции Трат и другие.

По словам Сирангсан, на указанных территориях с 1 ноября будут действовать правила так называемой туристической песочницы, которые уже ввели в Пхукете, Пханге и Краби.

«Фактически с 1 ноября расширяется список «песочниц», — цитирует РИА Новости Сирангсан.

Полностью привитые от COVID-19 россияне при въезде в Таиланд через 17 «песочниц» смогут не проходить карантин по прибытию. Туристы должны будут предъявить только отрицательный результат ПЦР-теста, полученного не ранее чем за трое суток до вылета в страну, страховой полис с ковид-расширением и покрытием до $50 тыс., а также оплаченную бронь отеля, входящего в программу «песочницы».

Прибывшие на территорию одной из таких зон туристы обязаны проживать в оплаченном отеле и передвигаться только в рамках «песочницы» на протяжении недели. За это время необходимо сдать два теста на коронавирус: по прибытии и на пятый—шестой день пребывания. Через неделю туристы смогут передвигаться по другим регионам Таиланда. Детей касаются те же правила.

При этом не прошедшие вакцинацию граждане должны будут отбыть десятидневный карантин.

Ранее стало известно, что авиакомпания S7 Airlines с 15 ноября возобновит рейсы из Владивостока на Пхукет.

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