Twitter заблокировал функцию «тренды» в Эфиопии

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Руководство компании Twitter временно заблокировало функцию «тренды» в Эфиопии, чтобы не допустить распространения призывов к насилию.

«Мы проводим мониторинг ситуации в Эфиопии и нацелены на защиту безопасности общения в Twitter... Учитывая нависшую угрозу физического насилия, мы также временно отключили «тренды» в Эфиопии», — говорится в сообщении компании.

Там выразили надежду, что «данная мера снизит риск координации, которая может разжечь насилие или причинить вред».

Ранее Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Эфиопии, призвав стороны конфликта — федеральные власти и различные группировки повстанцев — прекратить огонь и заключить перемирие.

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