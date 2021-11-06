Twitter заблокировал функцию «тренды» в Эфиопии

Руководство компании Twitter временно заблокировало функцию «тренды» в Эфиопии, чтобы не допустить распространения призывов к насилию.

«Мы проводим мониторинг ситуации в Эфиопии и нацелены на защиту безопасности общения в Twitter... Учитывая нависшую угрозу физического насилия, мы также временно отключили «тренды» в Эфиопии», — говорится в сообщении компании.

Там выразили надежду, что «данная мера снизит риск координации, которая может разжечь насилие или причинить вред».

Ранее Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Эфиопии, призвав стороны конфликта — федеральные власти и различные группировки повстанцев — прекратить огонь и заключить перемирие.