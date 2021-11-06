В посольстве России заявили, что военные США оставляют после себя хаос
«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ Российской Федерации. Посмотрите в зеркало», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
В дипломатической миссии отметили, что «это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос».
Ранее в МИД России назвали «фейк-кампанией» серию публикаций в американских интернет-изданиях о том, что Москва якобы стягивает силы к украинской границе.