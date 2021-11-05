Посольство России в ФРГ прокомментировало гибель дипломата в Берлине

Пресс-служба посольства России в Германии прокомментировала информацию о гибели российского дипломата в Берлине.

«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошёл 19 октября 2021 года. Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на Родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой», — заявили в дипломатической миссии.

Вместе с тем, как отметили в посольстве, спекуляции, которые начали появляться по поводу данного происшествия в западных СМИ, являются некорректными.

«Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — отметили в дипмиссии.

Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что в ведомстве осведомлены о гибели сотрудника российского посольства в Берлине.