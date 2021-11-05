В Берлине прокомментировали гибель российского дипломата у здания посольства

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что в ведомстве осведомлены о гибели сотрудника российского посольства в Берлине.

«Могу сказать по этому поводу, что Министерству иностранных дел известно об этом происшествии», — приводит его слова РИА Новости.

Вместе с этим он отказался сообщать какие-либо подробности произошедшего, сославшись на защиту «личных данных скончавшегося и близких».

Ранее немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на полицию сообщило о найденном у здания консульского отдела посольства России в Берлине теле российского дипломата.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна, реанимировать его не удалось.