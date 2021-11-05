Генпрокуратура России высказалась о решении Верховного суда Нидерландов по ЮКОСу

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В Генпрокуратуре России одобрили решение Верховного суда Нидерландов об отмене выплаты Москвой более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа.
Генпрокуратура России высказалась о решении Верховного суда Нидерландов по ЮКОСу
  • РИА Новости

«Генеральная прокуратура Российской Федерации приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили, что бывшие российские функционеры завладели ЮКОСом незаконно и впоследствии вывели средства из России для ухода от налогов через офшоры.

Вместе с этим в ведомстве отметили, что суд Нидерландов не в полной мере прислушался к позиции Москвы.

«Российская Федерация ожидает, что Апелляционный суд Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства», — говорится в тексте заявления.

Верховный суд Нидерландов ранее отменил решение апелляционного суда о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, дело вернули на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама.

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