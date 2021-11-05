В Китае заинтересованы в сотрудничестве с Россией в разных сферах
- AFP
Об этом он заявил на церемонии открытия российской экспозиции IV Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE).
«Китайские партнёры высказывают заинтересованность в стимулировании новых точек роста российско-китайской торговли, которая, не премину заметить, по своему объёму по итогам трёх кварталов 2021 года уже перевалила за отметку в $102 млрд», — приводит РИА Новости слова Дахновского.
Президент России Владимир Путин ранее на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что Китай является в высшей степени надёжным партнёром России.