Путин назвал Китай в высшей степени надёжным партнёром России
- РИА Новости
Он отметил, что, несмотря на спад в мировой экономике, торговый оборот между двумя странами увеличивается.
По словам Путина, за девять месяцев текущего года товарооборот превысит $100 млрд.
«Для нас это хороший показатель. Мы можем вообще выйти на рекордные показатели по этому году. И в этом смысле для нас Китай является в высшей степени надёжным партнёром», — заявил президент на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».