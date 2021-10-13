Путин назвал Китай в высшей степени надёжным партнёром России

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Китай является в высшей степени надёжным партнёром России.
Путин назвал Китай в высшей степени надёжным партнёром России
  • РИА Новости

Он отметил, что, несмотря на спад в мировой экономике, торговый оборот между двумя странами увеличивается.

По словам Путина, за девять месяцев текущего года товарооборот превысит $100 млрд.

«Для нас это хороший показатель. Мы можем вообще выйти на рекордные показатели по этому году. И в этом смысле для нас Китай является в высшей степени надёжным партнёром», — заявил президент на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

RT ведёт прямую трансляцию.

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