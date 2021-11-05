В Польше обвинили белорусского военного в попытке выстрелить в сторону польских солдат

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Министерство обороны Польши заявило, что белорусский военнослужащий попытался выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета.
В Польше обвинили белорусского военного в попытке выстрелить в сторону польских солдат
  • Pixabay

Об этом говорится на странице польского Минобороны в Twitter.

«Дальнейшие провокации на границе. Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских солдат. К счастью, пистолет не сработал», — отмечается в заявлении.

Также ведомство сообщает, что на расстоянии 100 м от места происшествия произошёл ещё один инцидент.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе с Белоруссией.

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