В Польше обвинили белорусского военного в попытке выстрелить в сторону польских солдат
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Об этом говорится на странице польского Минобороны в Twitter.
«Дальнейшие провокации на границе. Вчера белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в сторону польских солдат. К счастью, пистолет не сработал», — отмечается в заявлении.
Также ведомство сообщает, что на расстоянии 100 м от места происшествия произошёл ещё один инцидент.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе с Белоруссией.