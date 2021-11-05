Посол ЮАР высказался об участии страны в БРИКС

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Посол ЮАР в России и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука в интервью РИА Новости высказался об участии страны в БРИКС.
Посол ЮАР высказался об участии страны в БРИКС
  • РИА Новости

«Для нас участие в БРИКС критически важно», — сообщил он.

По словам Макетуки, «это стратегическое решение ЮАР — присоединиться к БРИКС».

«Обычно я говорю людям, что для нас это было логично... Так что для нас БРИКС — серьёзная опора. И с экономической точки зрения создание банка БРИКС для всех нас было важным делом, потому что пять стран могут от имени организации мобилизоваться и найти финансирование для проектов даже в других регионах. На форуме БРИКС также обсуждаются критически важные моменты мировой политики. Для нас БРИКС важна», — заявил дипломат.

В августе секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе встречи в режиме видеоконференции высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, заявил, что «БРИКС может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях».

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