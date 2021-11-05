Посол ЮАР высказался о ситуации с признанием вакцины «Спутник V»

Посол ЮАР в России и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука в интервью РИА Новости высказался о ситуации с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он рассказал, что «по поводу «Спутника V» южноафриканский независимый медицинский регулятор (SAPHRA) запросил у производителей российской вакцины данные относительно влияния препарата на риск заражения ВИЧ».

«Мы следуем указаниям врачей и учёных, тому, что говорят представители SAPHRA», — заявил посол.

Макетука пояснил, что «окончательное решение будет принято только после того, как регулятор разрешит все спорные моменты».

«Даже министр здравоохранения не может повлиять на этот процесс, это независимая исследовательская организация, которая занимается признанием препаратов», — сообщил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил надежду на то, что «Спутник V» вскоре получит регистрацию в Европе. Он добавил, что для регистрации препарата в ЕС остались технические формальности, которые вскоре будут решены.