Энергетическая компания из ЮАР подписала соглашение с «Газпромом»
- РИА Новости
«Можно я расскажу вам о проекте, который начался на прошлой неделе? Наша крупнейшая компания в области энергетики, крупнейшая в мире, которая использует энергию из угля, — Sasol. Они подписали соглашение с «Газпромом». Это сейчас один из больших проектов, которые лежат у меня на столе», — рассказал он РИА Новости.
29 октября Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет.
Как сообщили в Кремле, достигнутое соглашение о поставках газа является взаимоприемлемым и взаимовыгодным.