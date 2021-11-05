Энергетическая компания из ЮАР подписала соглашение с «Газпромом»

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Посол ЮАР в России и Белоруссии Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что южноафриканская энергетическая компания Sasol подписала соглашение с российским «Газпромом».
Энергетическая компания из ЮАР подписала соглашение с «Газпромом»
  • РИА Новости

«Можно я расскажу вам о проекте, который начался на прошлой неделе? Наша крупнейшая компания в области энергетики, крупнейшая в мире, которая использует энергию из угля, — Sasol. Они подписали соглашение с «Газпромом». Это сейчас один из больших проектов, которые лежат у меня на столе», — рассказал он РИА Новости.

29 октября Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет.

Как сообщили в Кремле, достигнутое соглашение о поставках газа является взаимоприемлемым и взаимовыгодным.

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