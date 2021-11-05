Террористы совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо зарегистрировано три обстрела, в провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрел», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее сообщалось, что члены «Белых касок» намерены организовать провокацию в идлибской зоне деэскалации, чтобы затем обвинить правительственные силы в нанесении «неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению».

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.