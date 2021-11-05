Гутерреш призвал власти ЦАР привлечь к ответственности напавших на миротворцев ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил осуждение по поводу нападения в Центрально-Африканской Республике на миротворцев ООН. Об этом сказано в заявлении официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«(Гутерреш. — RT) решительно осуждает нападение президентской гвардии Центрально-Африканской Республики на автомобиль Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР в Банги», — говорится в заявлении.

По мнению Гутерреша, данный инцидент может представлять собой военное преступление.

Он также порекомендовал властям страны оперативно привлечь к ответственности виновных в случившемся.

В документе сообщается, что как минимум десять египетских миротворцев получили травмы при обстреле автобуса, на котором они передвигались по Банги.

Охрана президента республики Фостен-Арканжа Туадеры без предупреждения открыла огонь по автобусу с безоружными сотрудниками полицейского подразделения Египта, направлявшемуся к базе миротворцев.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы ЦАР и их союзники продолжат выполнять свою миссию после введения режима прекращения огня.