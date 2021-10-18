ВС ЦАР продолжат свою миссию на фоне режима прекращения огня

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Вооруженные силы Центральноафриканской республики и их союзники продолжат выполнять свою миссию после введения режима прекращения огня.

«Вооруженные силы Центральной Африки и их союзники из России и Руанды продолжат свою работу на территории. Силы правосудия будут также осуществлять свое право преследовать и судить виновных в преступлениях и правонарушениях, совершенных в ходе этих операций», — приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря администрации президента ЦАР Альбера Ялоке Мокпеме.

Ранее сообщалось, что Иран и Центрально-Африканская Республика лишены права голоса в Генассамблее ООН за неуплату регулярных взносов в бюджет организации в течение двух лет.

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