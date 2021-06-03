ЦАР и Иран лишены права голоса в Генассамблее ООН
- Reuters
«В настоящее время пять государств-членов подпадают под правило, действующее в соответствии со статьёй 19 Устава ООН», — цитирует ТАСС письмо, направленном генсеком ООН Антониу Гутерришем председателю 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкану Бозкыру.
Также членские взносы не платили Коморские Острова, Сомали и Сан-Томе и Принсипи.
Однако три этих государства сохранят право голоса до завершения 75-й сессии Генассамблеи.
Ранее Антониу Гутерреш выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начнут конструктивный диалог об оживлении процесса разоружения и контроле над вооружениями.