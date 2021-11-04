Глава ВОЗ рассказал о резком росте смертности от коронавируса в 56 странах мира
- Reuters
«На прошлой неделе 56 стран из всех регионов сообщили о росте числа смертей от COVID-19 больше чем на 10%», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса.
Он также отметил, что еженедельные показатели смертности составляют более 50 тыс. человек.
«Мы теряем каждую неделю более 50 тыс. наших сестёр и братьев», — сказал Гебрейесус.
Ранее глава ВОЗ заявил, что нынешняя ситуация с доступом к вакцинам от коронавируса является «скандальной и неприемлемой».