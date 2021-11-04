Власти США обязали крупные компании привить сотрудников до 4 января
- Reuters
Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.
«Новое требование к вакцинации для работодателей со 100 и более сотрудниками: вакцинировать своих сотрудников (от COVID-19) до 4 января», — говорится в сообщении.
К тому же уточняется, что компании должны потребовать от непривитых сотрудников сдавать отрицательный тест на коронавирус хотя бы раз в неделю.
Ранее медицинский регулятор США CDC официально одобрил вакцину от коронавируса производства Pfizer для детей от пяти до 11 лет.