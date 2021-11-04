Власти США обязали крупные компании привить сотрудников до 4 января

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Управление по охране труда (OSHA) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от коронавируса до 4 января 2022 года.
Власти США обязали крупные компании привить сотрудников до 4 января
  • Reuters

Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.

«Новое требование к вакцинации для работодателей со 100 и более сотрудниками: вакцинировать своих сотрудников (от COVID-19) до 4 января», — говорится в сообщении.

К тому же уточняется, что компании должны потребовать от непривитых сотрудников сдавать отрицательный тест на коронавирус хотя бы раз в неделю.

Ранее медицинский регулятор США CDC официально одобрил вакцину от коронавируса производства Pfizer для детей от пяти до 11 лет.

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