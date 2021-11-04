Великобритания первой в мире одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19

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Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей применение молнупиравира — препарата от коронавирусной инфекции.
Великобритания первой в мире одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

Как отмечается, препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьёзного заболевания».

«Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19», — приводятся слова британского министра здравоохранения Саджида Джавида.

Он назвал это событие «историческим для страны».

Ранее в российском Минпромторге сообщили, что в России нет дефицита лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

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