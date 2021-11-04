Великобритания первой в мире одобрила применение молнупиравира для лечения COVID-19
- Reuters
Об этом говорится в сообщении агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).
Как отмечается, препарат «безопасен и эффективен в снижении риска госпитализации и смерти людей с мягким и умеренным течением COVID-19, обладающих риском развития серьёзного заболевания».
«Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей антивирусный препарат, который может быть использован дома от COVID-19», — приводятся слова британского министра здравоохранения Саджида Джавида.
Он назвал это событие «историческим для страны».
Ранее в российском Минпромторге сообщили, что в России нет дефицита лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.