В Минпромторге сообщили об отсутствии дефицита лекарств от коронавируса в России

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В России нет дефицита лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минпромторга.
В Минпромторге сообщили об отсутствии дефицита лекарств от коронавируса в России
  • © Министерство здравоохранения Московской области

«На сегодня амбулаторное звено полностью обеспечено лекарственными препаратами (для лечения COVID-19. — RT)», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, запасы лекарств у производителей сформированы на уровне заявленной Минздравом России потребности и выше.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

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