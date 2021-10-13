В Минпромторге сообщили об отсутствии дефицита лекарств от коронавируса в России

В России нет дефицита лекарств для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минпромторга.

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«На сегодня амбулаторное звено полностью обеспечено лекарственными препаратами (для лечения COVID-19. — RT)», — приводит РИА Новости сообщение. Как уточняется, запасы лекарств у производителей сформированы на уровне заявленной Минздравом России потребности и выше. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,1 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.