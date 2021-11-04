В Сеуле отметили заинтересованность КНДР в завершении Корейской войны

Короткая ссылка
Власти Республики Корея назвали «весьма значимым» упоминание лидером КНДР Ким Чен Ыном в одном из публичных выступлений вопроса об официальном объявлении об окончании Корейской войны.
В Сеуле отметили заинтересованность КНДР в завершении Корейской войны
  • Reuters
  • © KCNA

Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В ходе общения с журналистами он отметил, что Ким Чен Ын впервые открыто заявил об этом в рамках пятой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре 2021 года, что является «весьма значимым сигналом».

По мнению представителя администрации южнокорейского лидера, необходимо искать пути к началу переговоров с КНДР в отношении окончания войны и прекращения враждебных действий.

Москва ранее призвала КНДР и Южную Корею избегать действий, которые ведут к нагнетанию напряжённости в регионе.

Утром 15 сентября в Японии сообщили, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической. Запущенный объект упал за пределами японской экономической зоны.

После этого Южная Корея успешно провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. По информации агентства «Рёнхап», ракета пролетела запланированное расстояние и точно поразила цель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить