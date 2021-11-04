В Сеуле отметили заинтересованность КНДР в завершении Корейской войны

Власти Республики Корея назвали «весьма значимым» упоминание лидером КНДР Ким Чен Ыном в одном из публичных выступлений вопроса об официальном объявлении об окончании Корейской войны.

Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В ходе общения с журналистами он отметил, что Ким Чен Ын впервые открыто заявил об этом в рамках пятой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в сентябре 2021 года, что является «весьма значимым сигналом».

По мнению представителя администрации южнокорейского лидера, необходимо искать пути к началу переговоров с КНДР в отношении окончания войны и прекращения враждебных действий.

Москва ранее призвала КНДР и Южную Корею избегать действий, которые ведут к нагнетанию напряжённости в регионе.

Утром 15 сентября в Японии сообщили, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической. Запущенный объект упал за пределами японской экономической зоны.

После этого Южная Корея успешно провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. По информации агентства «Рёнхап», ракета пролетела запланированное расстояние и точно поразила цель.