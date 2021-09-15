Москва призвала Сеул и Пхеньян не нагнетать напряжённость после ракетных пусков

Россия призывает КНДР и Южную Корею избегать действий, которые ведут к нагнетанию напряжённости в регионе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Наши военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией в этом регионе. Мы традиционно призываем обе стороны избегать каких-либо действий, которые могли бы вести к нагнетанию напряжённости», — сказал представитель Кремля журналистам.

Утром 15 сентября в Японии сообщили, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической. Запущенный объект упал за пределами японской экономической зоны.

После этого Южная Корея успешно провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. По информации агентства «Рёнхап», ракета пролетела запланированное расстояние и точно поразила цель.