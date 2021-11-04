Три человека погибли в результате стрельбы в США

Три женщины погибли в результате стрельбы в американском городе Норфолк, ещё две получили ранения.

«Три женщины погибли на месте происшествия, ещё две были доставлены в больницу с ранениями», — говорится в сообщении полиции Норфолка.

#update 3 women were pronounced deceased at the scene, 2 additional women were transported to the hospital with injuries. https://t.co/B72HTP8fYL — Norfolk Police Dept (@NorfolkPD) November 3, 2021

Полицейские рассматривают конфликт как возможный конфликт на бытовой почве.

Ранее в американском штате Техас по меньшей мере один человек погиб и ещё девять получили ранения в результате стрельбы на вечеринке по случаю Хеллоуина.