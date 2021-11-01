В Техасе в результате стрельбы на вечеринке в честь Хеллоуина погиб один человек
«По меньшей мере девять человек были ранены, и один человек погиб на вечеринке в честь Хэллоуина в Тексаркане, штат Техас», — сообщает агентство.
Отмечается, что вооружённый преступник открыл огонь в середине вечеринки.
По данным полиции, после выстрелов многие выбежали из здания, внутри остались раненые.
Причины инцидента расследуются сотрудниками правопорядка.
Ранее в Калифорнии в результате стрельбы на вечеринке в честь Хеллоуина погибли два человека и пятеро пострадали