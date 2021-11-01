В Техасе в результате стрельбы на вечеринке в честь Хеллоуина погиб один человек

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В американском штате Техас по меньшей мере один человек погиб, ещё девять получили ранения в результате стрельбы на вечеринке по случаю Хеллоуина. Об этом сообщает агентство Wion со ссылкой на данные полиции.

«По меньшей мере девять человек были ранены, и один человек погиб на вечеринке в честь Хэллоуина в Тексаркане, штат Техас», — сообщает агентство.

Отмечается, что вооружённый преступник открыл огонь в середине вечеринки.

По данным полиции, после выстрелов многие выбежали из здания, внутри остались раненые.

Причины инцидента расследуются сотрудниками правопорядка.

Ранее в Калифорнии в результате стрельбы на вечеринке в честь Хеллоуина погибли два человека и пятеро пострадали

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