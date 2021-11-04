Positive Technologies высказались об ограничениях Минторга США

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Российская компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies не видят для себя угроз в ограничениях США.
Positive Technologies высказались об ограничениях Минторга США
  • Reuters

«На каком основании Минторг США включил нас в данный список — нам неизвестно. В любом случае санкционные риски нами были отыграны ранее, и сейчас они для нас дополнительных угроз не несут», — говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что риску санкций подвержена любая высокотехнологичная компания, выделяющаяся на мировом рынке.

Также в сообщении уточняется, что «чем больше успех, тем выше давление».

Ранее Министерство торговли США внесло в ограничительный список, связанный с нацбезопасностью, четыре иностранные компании, включая российскую Positive Technologies.

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