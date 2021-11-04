Небензя высказался о противоречиях в Боснии и Герцеговине

Россия предостерегает от попыток возложить ответственность за противоречия в Боснии и Герцеговине исключительно на сербов, заявил постпред России при СБ ООН Василий Небензя.

«Стремительно нарастает давление на представителей сербского энтитета БиГ. Хотели бы предостеречь от того, чтобы, подменяя понятия, вину за происходящее в стране возлагали исключительно на сербов», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании Совбеза.

По его словам, продвижение рядом боснийских участников и внешних сил концепции унитаризации страны вступает в противоречие с принципами равноправия трёх народов и двух энтитетов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Косове.