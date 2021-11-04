Небензя высказался о противоречиях в Боснии и Герцеговине
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«Стремительно нарастает давление на представителей сербского энтитета БиГ. Хотели бы предостеречь от того, чтобы, подменяя понятия, вину за происходящее в стране возлагали исключительно на сербов», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании Совбеза.
По его словам, продвижение рядом боснийских участников и внешних сил концепции унитаризации страны вступает в противоречие с принципами равноправия трёх народов и двух энтитетов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Косове.