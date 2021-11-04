Небензя высказался о противоречиях в Боснии и Герцеговине

Короткая ссылка
Россия предостерегает от попыток возложить ответственность за противоречия в Боснии и Герцеговине исключительно на сербов, заявил постпред России при СБ ООН Василий Небензя.
Небензя высказался о противоречиях в Боснии и Герцеговине
  • AP
  • © Richard Drew

«Стремительно нарастает давление на представителей сербского энтитета БиГ. Хотели бы предостеречь от того, чтобы, подменяя понятия, вину за происходящее в стране возлагали исключительно на сербов», — приводит РИА Новости слова Небензи на заседании Совбеза.

По его словам, продвижение рядом боснийских участников и внешних сил концепции унитаризации страны вступает в противоречие с принципами равноправия трёх народов и двух энтитетов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Косове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить