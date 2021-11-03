Захарова отметила обострение ситуации на Балканах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Косове.

По её словам, «албанские радикалы в Косове продолжают упорные попытки избавиться от сербов».

«Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжён в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве либо прямом подстрекательстве со стороны их западных покровителей», — написала она в Telegram.

Ранее Захарова прокомментировала решение самопровозглашённого Косова об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата.

Она отметила, что данный шаг со стороны Приштины является целенаправленной провокацией ради «обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселённого гособразования, проводящего агрессивную политику».