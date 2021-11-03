В Ливии рассказали о выводе наёмников из страны

Вывод наемников и иностранных сил из Ливии будет легче осуществимым после проведения в стране выборов, заявил претендент на пост президента Ливии Фатхи Башага.

«Проведение выборов увеличит шансы на успех (вывода наёмников и иностранных военных), так как наличие президента страны, который черпает свою силу в народе, даст возможность решить эту проблему», — цитирует РИА Новости Башага.

По его словам, выборы выведут страну из «омута международных конфликтов».

Он отметил, что вывод наёмников и иностранных войск представляет сложность, но в работе межливийского совместного военного комитета «5+5» «происходит прогресс».

4 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии поэтапно и синхронно.