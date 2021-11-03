В Ливии рассказали о выводе наёмников из страны
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«Проведение выборов увеличит шансы на успех (вывода наёмников и иностранных военных), так как наличие президента страны, который черпает свою силу в народе, даст возможность решить эту проблему», — цитирует РИА Новости Башага.
По его словам, выборы выведут страну из «омута международных конфликтов».
Он отметил, что вывод наёмников и иностранных войск представляет сложность, но в работе межливийского совместного военного комитета «5+5» «происходит прогресс».
4 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал вывести все иностранные силы из Ливии поэтапно и синхронно.